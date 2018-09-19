الجيش الإسرائيلي: قائد سلاح الجو سيطلع الروس على نتائج التحقيق في حادث الطائرة
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
قائد سلاح الجو الاسرائيلي الميجر جنرال أميكام نوركين خلال اجتماع في اسرائيل يوم 23 مايو ايار 2018. تصوير: أمير كوهين - رويترز.(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي إن قائد سلاح الجو الميجر جنرال أميكام نوركين سيسافر إلى موسكو يوم الخميس لعرض نتائج التحقيق الإسرائيلي بعد واقعة أُسقطت خلالها طائرة عسكرية روسية.
وألقى الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء باللوم على سوريا في إسقاط الطائرة قائلا إن البطاريات السورية المضادة للطائرات "أطلقت النيران عشوائيا" و "لم تكلف نفسها" عناء التأكد من أنه لا توجد طائرات روسية في الجو.
وجاء في بيان الجيش "قائد سلاح الجو الإسرائيلي والوفد المرافق له سيقدم تقريرا عن الوضع يشمل كل الجوانب بما في ذلك المعلومات التي سبقت القيام بالمهمة ونتائج تحقيق جيش الدفاع في الواقعة".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز