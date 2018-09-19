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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 سبتمبر, 2018 08:55 م 19 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 20:55

قائد سلاح الجو الاسرائيلي الميجر جنرال أميكام نوركين خلال اجتماع في اسرائيل يوم 23 مايو ايار 2018. تصوير: أمير كوهين - رويترز. (reuters_tickers)