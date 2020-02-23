هذا المحتوى تم نشره يوم 23 فبراير, 2020 12:00 م

غزة (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت فلسطينيا حاول زرع متفجرات قرب السياج الأمني الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة يوم الأحد.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن الرجل ينتمي إليها لكنها لم تذكر سبب وجوده بالمنطقة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان إن جنوده فتحوا النار على فلسطينيين كانا يزرعان عبوة ناسفة قرب السياج الحدودي مع القطاع.

وأضاف أن أحدهما قتل وأزالت جرافة عسكرية جثته.

وقال شهود ومسؤولون في قطاع الصحة إن فلسطينيين آخرين أصيبا بنيران إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأشخاص اقتربت من المنطقة وحاولت انتشال الجثمان.

وأظهر مقطع فيديو التقطه مصور في غزة ونشر على مواقع للتواصل الاجتماعي ما بدا أنها جثة هامدة متدلية من ذراع الجرافة التي كانت برفقة دبابة إسرائيلية.

(شارك في التغطية علي صوافطة - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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