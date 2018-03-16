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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 09:03 م 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 21:03

من علي سمودي

جنين (الضفة الغربية) (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا دهس جنودا في الضفة الغربية المحتلة بسيارة فقتل اثنين منهم وأصاب اثنين آخرين يوم الجمعة.

وأضاف الجيش أن سائق السيارة "إرهابي" دهس الجنود الذين كانوا يقومون بتأمين طرق قرب مستوطنة موفودوتان إلى الغرب من مدينة جنين الفلسطينية.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس على تويتر إن الهجوم كان متعمدا وإنه أسفر عن "مقتل ضابط ومجند وإصابة جنديين في هجوم نفذ بسيارة".

وأضاف الجيش أن قائد السيارة اعتقل وتلقى العلاج من إصابات ويخضع للاستجواب.

وحدد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) هوية منفذ الهجوم وقال إن اسمه علاء راتب قبها من قرية برطعة قرب جنين وأضاف "الافتراض المنطقي هو أن ذلك كان هجوما إرهابيا".

وأضاف الجهاز إن قبها سُجن من قبل بسبب مخالفات أمنية وأطلق سراحه في أبريل نيسان 2017. وذكرت تقارير إعلامية فلسطينية إنه في السادسة والعشرين من عمره.

وأعلنت السلطات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على الفور "وقفا فوريا وواسع النطاق" لكل التصاريح الصادرة لأسرة منفذ الهجوم. وقال متحدث عسكري إن ذلك الوقف يشمل 71 تصريحا بالعمل و26 تصريحا تجاريا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان على تويتر "سنتخذ خطوات لضمان صدور عقوبة بالإعدام بحق الإرهابي وهدم منزله وعقاب أي فرد تواطأ معه".

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتنفيذ الهجوم لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنه.

وقال حازم قاسم، وهو متحدث باسم حماس في غزة، إن الهجوم يأتي بالتزامن مع مرور 100 يوم على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر كانون الأول. وأثارت الخطوة غضب الفلسطينيين وخالفت سياسة أمريكية متبعة منذ عقود.

وقال قاسم "عملية اليوم في مدينة جنين في الضفة الغربية بعد 100 يوم من إعلان ترامب تؤكد مواصلة شعبنا لانتفاضة القدس وأن هذه الثورة ضد القرار والاحتلال ليست موجة غضب بل هي فعل مستمر حتى الحرية الكاملة لشعبنا".

وأشاد فوزي برهوم وهو مسؤول آخر في حماس بما وصفه "بعملية جنين البطولية والشجاعة التي تأتي تأكيدا على إصرار شعبنا الفلسطيني على مواصلة طريق المقاومة بكل أدواتها ووسائلها في الدفاع عن نفسه ومواجهة الاحتلال ومخططاته مهما كلف ذلك من ثمن".

ونفذ فلسطينيون هجمات بالدهس ضد إسرائيليين في أعمال عنف زادت في عام 2015 لكنها انحسرت في الشهور القليلة الماضية.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز