هذا المحتوى تم نشره يوم 10 نوفمبر, 2019 04:58 م

روما (رويترز) - قال الجيش الإيطالي يوم الأحد إن تفجيرا في العراق أدى إلى إصابة خمسة جنود إيطاليين منهم ثلاثة في حالة خطيرة.

وأضاف الجيش أن شحنة ناسفة بدائية انفجرت لدى مرور فريق من القوات الإيطالية الخاصة. وقامت طائرات هليكوبتر أمريكية بنقل الجرحى ومن المعتقد أنه ليس من بينهم أحد مصاب بجروح تشكل خطرا على حياته.

وقال الجيش إن هذا الفريق موجود في العراق ضمن بعثة دولية للمراقبة والتدريب تتولى مساعدة القوات المحلية التي تتصدى لتنظيم الدولة الإسلامية.

ولم يحدد الجيش المكان الذي وقع فيه الحادث ولكن وكالة أنباء أدنكرونوس قالت إن الهجوم وقع قرب مدينة كركوك بشمال العراق.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)

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