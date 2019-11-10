هذا المحتوى تم نشره يوم 10 نوفمبر, 2019 07:23 م

روما (رويترز) - قال الجيش الإيطالي إن خمسة جنود إيطاليين أصيبوا منهم ثلاثة في حالة خطيرة إثر تفجير شحنة ناسفة في شمال العراق يوم الأحد أثناء مرور مركبة تقل قوات إيطالية خاصة.

ووقع الهجوم قرب مدينة كركوك. وذكرت محطة (أر.إيه .آي) الرسمية أن طائرات هليكوبتر أمريكية نقلت الجرحى إلى مستشفى عسكري في بغداد حيث أجريت جراحة لبتر ساق أحد الجرحى.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن "رجالنا كانوا يدربون قوات الأمن العراقية على قتال تنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف "أتابع الموقف بأسف وقلق".

ووقع التفجير قبل ثلاثة أيام من ذكرى مرور 16 عاما على هجوم انتحاري وقع في مدينة الناصرية بجنوب العراق وأسفر عن مقتل 18 عسكريا إيطاليا ومدني إيطالي واحد وتسعة مدنيين عراقيين.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)

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