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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 11:57 ص 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 11:57

مقاتلان من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا يستقلان دراجة نارية شرق عفرين يوم 11 مارس آذار 2018. تصوير: خليل العشاوي - رويترز (reuters_tickers)