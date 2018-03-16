الجيش التركي يدعو المقاتلين الأكراد في عفرين للاستسلام و"الثقة في عدالة" أنقرة
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مقاتلان من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا يستقلان دراجة نارية شرق عفرين يوم 11 مارس آذار 2018. تصوير: خليل العشاوي - رويترز(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال الجيش التركي إنه ألقى منشورات على شمال منطقة عفرين في سوريا يوم الجمعة تطالب المقاتلين الأكراد بالاستسلام و"الثقة في عدالة" أنقرة.
جاء ذلك بعد ليلة من القصف المكثف على أكبر مدن عفرين.
وأفاد الجيش أن المنشورات المكتوبة بالعربية والكردية تقول "تسعى وتجاهد القوات المسلحة التركية من أجل تحقيق الأمن والسلام والطمأنينة والرفاهية في عفرين والمنطقة".
وجاء فيها أيضا "ثقوا في اليد التي نمدها إليكم. ثقوا في عدالة تركيا وثقوا في القوات المسلحة التركية! تعالوا واستسلموا! ينتظركم مستقبل مملوء بالهدوء والسلام في عفرين".
وبدأ الجيش التركي ومقاتلون متحالفون معه من المعارضة السورية هجوما في عفرين قبل شهرين تقريبا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور لديها الذي يشن حملة تمرد منذ ثلاثة عقود ضد الدولة التركية.
وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب إن القوات التركية قصفت مدينة عفرين خلال ليل الخميس وقتلت ما لا يقل عن 18 شخصا. وأضاف أن مقاتلي الوحدات يخوضون معارك مع القوات التركية والمقاتلين المتحالفين معها الذين يحاولون اقتحام المدينة.
وتحاول القوات التركية محاصرة مدينة عفرين منذ أيام، وقال متحدث باسم الرئيس رجب طيب إردوغان يوم الخميس إن المدينة ستُطهر من المقاتلين "قريبا جدا".
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز