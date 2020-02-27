هذا المحتوى تم نشره يوم 27 فبراير, 2020 11:48 م

أنقرة (رويترز) - قال مسؤولان أمنيان تركيان يوم الجمعة إن الجيش التركي يرد بنيران المدفعية على أهداف للحكومة السورية بعد ضربة جوية أسفرت عن مقتل 22 جنديا تركيا في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية قوله في تصريحات منفصلة يوم الجمعة إن "كل الأهداف المعروفة" التابعة للحكومة السورية تحت نيران وحدات الدعم الجوية والبرية التركية. وأضاف أن تركيا قررت "الرد بالمثل" على الهجوم السوري.

(تغطية صحفية أورهان جوشكون -إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)

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