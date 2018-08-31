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اسطنبول (رويترز) - قال الجيش التركي في بيان على تويتر إنه قتل 19 مسلحا كرديا إجمالا يوم الجمعة في ضربات جوية على مناطق زاب وقارا وهاكورك في شمال العراق.

ونفذت تركيا في الأشهر القليلة الماضية ضربات جوية على قواعد لحزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق خاصة معقله في جبال قنديل. وهددت أنقرة أيضا بتنفيذ هجوم بري في المنطقة.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن حمل حزب العمال الكردستاني السلاح في تركيا في عام 1984. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب جماعة إرهابية.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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رويترز