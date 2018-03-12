الجيش الروسي يقول إنه قام بإجلاء 52 مدنيا من الغوطة الشرقية
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طفل في الغوطة الشرقية بسوريا في صورة التقطت يوم 8 مارس آذار 2018. تصوير: بسام خبيه - رويترز(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال الجيش الروسي في وقت متأخر يوم الأحد إنه تمكن من إجلاء 52 مدنيا بينهم 26 طفلا من الغوطة الشرقية بسوريا بعد محادثات مع السلطات المحلية.
وقال الجيش الروسي في بيان إن مدنيين وسكانا من مدينة مسرابا نقلوا إلى مخيم مؤقت للاجئين حيث يتلقون الرعاية الطبية.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز