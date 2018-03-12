محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 07:02 ص 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 07:02

طفل في الغوطة الشرقية بسوريا في صورة التقطت يوم 8 مارس آذار 2018. تصوير: بسام خبيه - رويترز (reuters_tickers)