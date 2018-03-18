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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 11:09 ص 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 11:09

أحد مقاتلي الجيش السوري الحر في صورة من أرشيف رويترز

من دومينيك إيفانز

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن القوات التركية ومقاتلي المعارضة المتحالفين معها دخلوا مدينة عفرين الواقعة شمال غرب سوريا يوم الأحد وسيطرت على وسط المدينة بعد أن انسحبت منها وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقال متحدث باسم الجيش السوري الحر إن مقاتلي المعارضة دخلوا عفرين قبل قليل من بزوغ فجر الأحد من ثلاث جبهات ولم يواجهوا أي مقاومة.

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الاشتباكات تواصلت في مناطق من مدينة عفرين الرئيسية في منطقة عفرين التي كانت خاضعة للسيطرة الكردية لسنوات. ومنطقة عفرين واحدة من ثلاث مناطق في شمال سوريا يسيطر عليها الأكراد بمحاذاة الحدود مع تركيا.

وتسببت المعارك في الجيب الذي كان في فترة من الفترات مستقرا في فتح جبهة جديدة في الحرب الأهلية المتعددة الأطراف في سوريا وأوضحت الدور المتنامي للقوى الأجنبية في الصراع الدائر منذ أكثر من سبع سنوات.

وتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في جنوب شرق تركيا منذ الثمانينات.

وبدأت تركيا عمليتها العسكرية في منطقة عفرين قبل ثمانية أسابيع وتقول إنها ستوسع نطاقها لتشمل مناطق كردية أخرى تنتشر فيها قوات أمريكية مع وحدات حماية الشعب في تحالف بينهما ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال إردوغان أمام حشد في الذكرى الثالثة بعد المئة لحملة جاليبولي في الحرب العالمية الأولى "وسط مدينة عفرين بات تحت السيطرة تماما بحلول 8:30 من صباح اليوم" مضيفا أن الأعلام التركية ورايات الجيش السوري الحر رفعت في المدينة.

وقال إردوغان "أغلب الإرهابيين ولوا الدبر. قواتنا الخاصة وأفراد من الجيش السوري الحر يطهرون بقايا الفخاخ التي تركوها وراءهم... في وسط عفرين ترفرف رموز الثقة والاستقرار بدلا من أسمال الإرهابيين".

ولم يرد تعليق بعد من القوات الكردية.

وقالت القوات المسلحة التركية في بيان إن القوات تمشط الشوارع لتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة بدائية الصنع. ونشر الجيش مقطع فيديو قال إنه صور في وسط عفرين ويظهر دبابة متمركزة تحت شرفة رفع فوقها العلم التركي وخلفه راية الجيش السوري الحر.

وقال محمد الحمدين المتحدث باسم الجيش السوري الحر إن مقاتليهم دخلوا المدينة من الشمال والشرق والغرب وتوقع تطهيرها بالكامل بنهاية اليوم مشيرا إلى أن مقاتلي وحدات حماية الشعب انسحبوا منها.

وقال المرصد إن تركيا والجيش السوري الحر سيطرا على نصف المدينة تقريبا لكن القتال تواصل صباح يوم الأحد في بعض المناطق.

وأضاف أن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا عن المدينة خلال الأيام القليلة الماضية لكن آلاف المدنيين ما زالوا في عفرين.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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رويترز