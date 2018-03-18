الجيش السوري الحر: مقاتلونا دخلوا مدينة عفرين وانسحاب القوات الكردية
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أحد مقاتلي الجيش السوري الحر في صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - قال متحدث باسم الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا إن مقاتلي المعارضة سيطروا على أجزاء من مدينة عفرين يوم الأحد بعد انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
وقال محمد الحمدين إن مقاتلي الجيش السوري الحر دخلوا عفرين قبل قليل من بزوغ فجر يوم الأحد من الشمال والشرق والغرب ولم يواجهوا أي مقاومة.
وأضاف لرويترز إن مقاتلي الجيش الحر يمشطون الشوارع والمنازل.
وكانت تركيا شنت عمليتها العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين في 20 يناير كانون الثاني مدعومة بفصائل من الجيش السوي الحر.
وتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في جنوب شرق تركيا منذ الثمانينات.
وقال مسؤول كردي كبير والمرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت إن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا عن المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز