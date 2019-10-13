هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 08:33 م

جنود من الجيش السوري - أرشيف رويترز. صورة من الوكالة العربية السورية للانباء لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من هذه الصورة.

بيروت/عمان (رويترز) - قالت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا يوم الأحد إن الجيش السوري سينتشر على امتداد الحدود مع تركيا بالاتفاق مع الإدارة للمساعدة في صد هجوم تركي .

وأضافت أن نشر الجيش سيدعم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في التصدي "لهذا العدوان وتحرير الأراضي التي دخلها الجيش التركي والمرتزقة" وذلك في إشارة إلى قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا.

وقال البيان إن ذلك سيسمح أيضا بتحرير المدن السورية الأخرى التي احتلها الجيش التركي مثل عفرين.

(تغطية سليمان الخالدي وتوم بيري - إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير معاذ عبد العزيز)

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