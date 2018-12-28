الجيش السوري يدخل منبج بعد دعوات كردية لحمايتها من تركيا

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 12:46 م

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في منبج - أرشيف رويترز.

بيروت (رويترز) - قال الجيش السوري إنه دخل منبج يوم الجمعة للمرة الأولى منذ سنوات بعد أن حثت وحدات حماية الشعب الكردية السورية دمشق على حماية المدينة من الهجمات التركية.

ولم يتبين إن كانت القوات الحكومية انتشرت في المدينة التي كانت تنتشر فيها القوات الأمريكية وأقامت بها قاعدة عسكرية.

واستعادت قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل الوحدات قوامها الرئيسي، منبج في عام 2016 من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية في تطور فارق في الحرب على المتشددين.

ويسيطر المجلس العسكري لمنبج، وهو مجموعة مقاتلين متحالفين مع قوات سوريا الديمقراطية، على المدينة الواقعة في الشمال على جبهة قتال مع مقاتلين تدعمهم تركيا.

وتعتبر أنقرة مقاتلي وحدات حماية الشعب تهديدا لها وتعهدت بسحقهم.

وقال الجيش السوري في بيانه يوم الجمعة "تضمن القوات المسلحة السورية الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين وغيرهم الموجودين في المنطقة".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا إن الجيش انتشر فقط عند أطراف منبج بحيث يفصل بين المدينة والمقاتلين المتحالفين مع تركيا.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بسحب نحو ألفي جندي أمريكي من سوريا، كان وجودهم رادعا لتركيا، قلق قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على معظم أنحاء شمال وشرق سوريا.

وتقول الوحدات إن مقاتليها كانوا قد انسحبوا من منبج لقتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا.

وقال بيان وحدات حماية الشعب "ندعو الدولة السورية التي ننتمي إليها أرضا وشعبا وحدودا إلى إرسال قواتها المسلحة لاستلام هذه النقاط وحماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية".

(تغطية صحفية إلن فرنسيس - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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