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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2018 02:18 م 21 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:18

جندي من الجيش السوري في دمشق يوم 9 مايو أيار 2018. تصوير: عمر صناديقي - رويترز (reuters_tickers)