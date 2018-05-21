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جندي من الجيش السوري في دمشق يوم 9 مايو أيار 2018. تصوير: عمر صناديقي - رويترز

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بيروت (رويترز) - قال الجيش السوري إن العاصمة دمشق والمناطق المحيطة بها تم تأمينها بالكامل بعد تطهير آخر منطقة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يوم الاثنين.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان بثه التلفزيون "إحكام السيطرة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك إنجاز تنبع أهميته من القضاء التام على أشرس مكونات التنظيمات الإرهابية... إضافة إلى ضمان أمن العاصمة دمشق وريفها كاملا".

وأضاف البيان أن الجيش سيواصل محاربة "الإرهاب" في كل أنحاء سوريا.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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رويترز