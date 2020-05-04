هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2020 12:58 ص

وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع في صورة من أرشيف رويترز.

من سليمان الخالدي

عمان (رويترز) - قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية يوم الاثنين إن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي على مركز أبحاث وقاعدة عسكرية في محافظة حلب بشمال البلاد، وذلك في خامس هجوم من نوعه خلال أسبوعين على أهداف يُشتبه بأنها إيرانية.

وقال الجيش السوري في بيان إن إسرائيل استهدفت مستودعات عسكرية في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي. وكان التلفزيون الرسمي قد أشار في وقت سابق إلى استهداف مركز أبحاث. وقال الجيش إنه يعكف على تقييم الخسائر التي خلفها الهجوم.

وقال مصدر مخابرات بالمنطقة إن إسرائيل تكثف غاراتها في سوريا في وقت ينشغل فيه الاهتمام العالمي والإقليمي، بما في ذلك سوريا، بمكافحة فيروس كورونا.

وامتنعت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وتقول مصادر مخابرات غربية إن فصائل مسلحة مدعومة من إيران تتمركز في محافظة حلب منذ فترة ولديها قواعد ومركز قيادة وذلك في إطار وجود متنام بالمناطق الخاضعة للحكومة في سوريا.

ومركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا واحد من عدة منشآت تشتبه مصادر بالمخابرات الغربية والمعارضة بأن سوريا تستخدمه لتطوير أسلحة كيماوية بمساعدة باحثين إيرانيين. وتتهم المصادر سوريا باستخدام هذه الأسلحة ضد مدنيين في المناطق الخاصعة لسيطرة مقاتلي المعارضة.

وتنفي دمشق وحليفتها موسكو استخدام الأسلحة الكيماوية التي قتلت مئات المدنيين على مدى الحرب المستمرة منذ تسع سنوات وتتهمان الجهاديين بالمسؤولية عن مثل هذه الهجمات.

وسبق أن قصفت إسرائيل منشآت أبحاث عسكرية يُعتقد أنها مركز للأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

وذكرت مصادر مخابرات أن طائرات هليكوبتر إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل على أهداف داخل جنوب سوريا تُعرف بأنها مركز لمسلحين من جماعة حزب الله اللبنانية.

ولا تشير الحكومة السورية إلى استهداف قواعد إيرانية عندما تعلن عن تفاصيل الغارات الإسرائيلية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر مخابرات إن من المعتقد أن ضربة إسرائيلية هي سبب انفجارات كبيرة في مستودعات للذخيرة قرب مدينة حمص في نفس اليوم.

وأقرت إسرائيل في السنوات الأخيرة بأنها نفذت العديد من الغارات داخل سوريا منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011 حيث ترى في وجود إيران هناك تهديدا استراتيجيا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت قال لوسائل إعلام إسرئيلية الأسبوع الماضي إن إسرائيل ستكثف حملتها ضد إيران في سوريا.

من ناحية أخرى، قال مصدر إقليمي بالمخابرات إن طائرات إسرائيلية يُعتقد أنها قصفت فصائل مسلحة تدعمها إيران في مدينة البوكمال قرب الحدود مع العراق حيث تحظى الفصائل الشيعية العراقية المسلحة بوجود قوي.

وقصف الجيش الأمريكي في يناير كانون الثاني فصائل مسلحة تدعمها إيران في مناطق بالعراق وسوريا على الحدود وقال مسؤولون أمريكيون إن القصف رد على استفزازات إيرانية متصاعدة.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)

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