هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2019 12:02 ص

(رويترز) - قال التلفزيون السوري إن الجيش تصدى يوم الأربعاء لعدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية خلال غارات على منطقة صناعية في شمال مدينة حلب وإن الأضرار مادية.

وجاء في بيان للجيش "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرق حلب وأسقطت عددا من الصواريخ واقتصرت الأضرار على الماديات".

ويقول خبراء عسكريون إن حلب واحدة من المناطق الرئيسية التي بها وجود عسكري قوي من جانب الحرس الثوري الإيراني الذي يدعم فصائل محلية تقاتل منذ سنوات مع الجيش السوري لإلحاق الهزيمة بالمعارضة المسلحة.

وهاجمت إسرائيل مرارا أهدافا لإيران في سوريا وأهدافا تخص فصائل متحالفة معها، بما فيها جماعة حزب الله اللبنانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن إسرائيل نفذت "مئات" من الهجمات خلال الأعوام القليلة الماضية لتحجيم إيران وحليفتها جماعة حزب الله.

ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية زادت الحكومة من هجماتها في سوريا، كما اتخذت موقفا أكثر تشددا تجاه حزب الله على الحدود مع لبنان.

(شارك في التغطية علي عبد العاطي وسليمان الخالدي - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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