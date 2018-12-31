الجيش العراقي يقول إن طائراته قصفت قادة في تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 ديسمبر, 2018 02:14 م

بغداد (رويترز) - قال الجيش العراقي في بيان إن طائراته الحربية قصفت اجتماعا لقادة في تنظيم الدولة الإسلامية قرب دير الزور في سوريا يوم الاثنين ودمرت المبنى الذي كانوا يجتمعون فيه.

ولم يكشف الجيش في البيان تفاصيل أكثر عن المسلحين المستهدفين.

وجاء في البيان أن مقاتلات من طراز إف-16 نفذت الغارة في محيط قرية السوسة بشرق سوريا عندما كان "30 قياديا مهما من عصابات داعش" مجتمعين في المبنى.

جاءت الضربة بعد يوم من تلميح الحكومة العراقية إلى تدخل أكبر من قواتها المسلحة في سوريا مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من هناك.

ويخشى العراق أن يحاول مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا عبور الحدود.

ونفذت بغداد عدة غارات جوية في أراض سورية بموافقة من الرئيس بشار الأسد كما عزز الجيش وقوات الحشد الشعبي الشيعية انتشارهما على الحدود خلال الأشهر القليلة الماضية.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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