هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2020 01:33 م

صواريخ كاتيوشا غير مستخدمة عثر عليها الجيش العراقي في منطقة أم العظام في بغداد يوم السبت. (صورة لرويترز من السلطات الاعلامية العراقية).

بغداد (رويترز) - قال الجيش العراقي يوم السبت إن 33 صاروخ كاتيوشا أُطلقت على قاعدة التاجي العسكرية إلى الشمال من بغداد حيث توجد قوات للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وإن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من منتسبي الدفاع الجوي وإن حالتهم حرجة جدا.

وقال الجيش إن قواته عثرت على "سبع منصات تم إطلاق الصواريخ منها في منطقة أبو عظام قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخا جاهزا للإطلاق، حيث عملت على إبطال مفعولها".

وأضاف الجيش أن القوات الأمريكية أو القوات الأجنبية الأخرى يجب ألا تستخدم الهجوم ذريعة للقيام بعمل عسكري دون موافقة العراق. وطالب جميع القوات الأجنبية بسرعة الانسحاب وفق قرار البرلمان.

(تغطية صحفية أحمد أبو العينين - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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