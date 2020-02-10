هذا المحتوى تم نشره يوم 10 فبراير, 2020 09:02 م

بغداد (رويترز) - قال الجيش العراقي في بيان إن مجموعة مسلحة استهدفت بعبوة ناسفة يوم الاثنين رتلا ينقل إمدادات غذائية جنوبي بغداد، وهو ما أدى لوقوع خسائر مادية فقط.

وذكرت قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية أن الهجوم استهدف رتلا ينقل تجهيزات عسكرية إلى قاعدة تستضيف قوات أمريكية جنوبي العاصمة. وأوضحت القناة أن الهجوم أصاب مركبة واحدة فقط بأضرار دون خسائر بشرية.

يأتي ذلك وسط تصاعد للتوتر بين الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والولايات المتحدة في العراق. وقتلت واشنطن القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد الشهر الماضي وهو ما ردت عليه إيران بعد أيام بضرب قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية بالصواريخ.

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق من القاهرة ومكتب بغداد - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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