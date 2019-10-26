هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أكتوبر, 2019 06:10 م

بيروت (رويترز) - قال الجيش اللبناني يوم السبت إنه أطلق أعيرة نارية في الهواء بعد اشتباك في مقر احتجاج أغلق طريقا قرب مدينة طرابلس شمال البلاد مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأضاف الجيش في بيان "على أثر إشكال وقع بعد ظهر اليوم في منطقة البداوي- طرابلس، بين مجموعة من المعتصمين على الطريق وعدد من المواطنين الذين حاولوا اجتياز الطريق بسياراتهم. تدخلت قوة من الجيش لفض الإشكال فتعرضت للرشق بالحجارة وللرمي بالمفرقعات النارية الكبيرة مما أوقع خمس إصابات في صفوف عناصرها".

وقال البيان "عندها عمدت القوة إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المواطنين، واضطرت لاحقا بسبب تطور الإشكال إلى إطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي حيث أصيب عدد من المواطنين بجروح... وقد استقدم الجيش تعزيزات أمنية إلى المنطقة وأعاد الوضع إلى ما كان عليه، وفتح تحقيقا بالموضوع".

وقال شاهد إن جنودا أطلقوا أعيرة نارية في الهواء بعد أن حاولوا إعادة فتح طريق يخرج من طرابلس أغلقه بعض المحتجين قرب مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين".

وأغلق متظاهرون طرقا في أنحاء لبنان بحواجز مؤقتة واعتصامات في إطار موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي تطالب باستقالة الحكومة.

وتدفق المحتجون للشوارع لليوم العاشر على التوالي يوم السبت على الرغم من محاولات لفتح الطرق بما لا يؤشر على وجود نهاية محتملة للأزمة في الأفق.

وأظهرت لقطات صورتها رويترز جنودا وبعض الشبان وهم يتراشقون بالحجارة على الطريق قرب طرابلس.

وقال الصليب الأحمر اللبناني إن سبعة أشخاص نقلوا من موقع الأحداث لتلقي العلاج. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن العديد أصيبوا بعضهم جروحه خطرة.

وقال مكتب رئيس الوزراء سعد الحريري إنه طلب من قائد الجيش فتح تحقيق في الواقعة.

(تغطية صحفية ليزا بارينجتون وإلن فرنسيس وتلفزيون رويترز - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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