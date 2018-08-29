الجيش المصري: مقتل 20 "تكفيريا" في الصحراء الغربية وسيناء
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القاهرة (رويترز) - قال الجيش المصري يوم الأربعاء إن قواته قتلت 20 "تكفيريا" في ضربة جوية بالصحراء الغربية وتبادل لإطلاق النار في مناطق بوسط وشمال شبه جزيرة سيناء، وذلك في إطار العملية العسكرية الشاملة الجارية حاليا.
وأطلقت مصر العملية الشاملة (سيناء 2018) في فبراير شباط للقضاء على المتشددين الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية والذين شنوا هجمات على مدى السنوات القليلة الماضية أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن والمدنيين.
وقال بيان الجيش إن القوات الجوية نفذت هجمة مركزة على منطقة "تتخذها العناصر الإرهابية ملاذا لهم ومركز انطلاق لتنفيذ أعمالهم العدائية" وتبعها قيام قوات مكافحة الإرهاب بدوريات لتمشيط وتطهير المنطقة، وهو ما أسفر عن مقتل سبعة "أفراد تكفيريين شديدي الخطورة".
وأضاف البيان أن 13 متشددا آخرين قتلوا خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة بوسط وشمال سيناء، كما ألقي القبض على 18 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم.
ولم يذكر البيان متى قتل المتشددون. ولم يتضمن أيضا اسماء المقتولين أو الجماعات التي ينتمون إليها.
ولم يشر إلى أي سقوط قتلى أو مصابين في صفوف قوات الأمن.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز