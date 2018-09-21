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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر, 2018 06:27 م 21 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:27

القدس (رويترز) - قال مسؤول عسكري إسرائيلي يوم الجمعة إن إسرائيل قدمت لموسكو دليلا على أنها غير مسؤولة عن إسقاط طائرة روسية في سوريا.

وقتل طاقم روسي مكون من 15 فردا عندما أُسقطت طائرة استطلاع روسية من طراز إليوشن-20 قبالة اللاذقية في شمال سوريا يوم الاثنين. وقالت روسيا إن سوريا أسقطت الطائرة بعد قليل من قيام طائرات إسرائيلية بقصف هدف في المنطقة.

وفي بادئ الأمر، بدا أن الحادث سيسبب على الأرجح أزمة بين روسيا وإسرائيل بعد اتهام وزير الدفاع الروسي لإسرائيل بأنها مسؤولة بشكل غير مباشر عن الواقعة. لكن الرئيس فلاديمير بوتين وصف الواقعة بأنها "سلسلة من الأحداث المأساوية العارضة".

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي الذي تحدث إلى الصحفيين طالبا عدم ذكر اسمه إن وفدا إسرائيليا بقيادة قائد القوات الجوية قدم معلوماته عن الحادث "شاملة تسجيلات للمحادثات بين القوات الجوية الإسرائيلية ومسؤول بالقوات الجوية الروسية في سوريا".

وأضاف "أثبتنا كيف أن النيران السورية المضادة للطائرات كانت السبب المباشر في إصابة الطائرة الروسية".

وقال المسؤول "فتحوا النار بشكل أهوج وغير مسؤول ويفتقر للاحترافية بعد وقت طويل من اختفاء طائراتنا من المكان".

وقال المسؤول إن أكثر من 20 من الصواريخ السورية المضادة للطائرات أطلقت خلال الحادث. ومضى يقول "نظراؤنا الروس طرحوا بعض الأسئلة وتلقوا الإجابة عنها".

وأضاف "انطباعنا أن المناقشات كانت احترافية وأن المعلومات تم قبولها على نحو حسن".

وفي البدء وجهت روسيا انتقادا لإسرائيل قائلة إنها أعطت موسكو تحذيرا قبل دقيقة واحدة من هجوم طائراتها مما جعل الطائرات الروسية في مرمى القصف المتبادل.

لكن المسؤول الإسرائيلي قال "بالتأكيد أعطينا تحذيرا، ووقتا أطول بكثير من دقيقة. تصرفنا وفق معايير الإجراءات المعمول بها مع الجيش الروسي".

ومن الممكن أن يقلل أي نزاع بين إسرائيل وروسيا من قدرة إسرائيل على تنفيذ ضربات جوية في سوريا ضد ما تعتبره أكبر تهديد لأمنها نتج عن الحرب الأهلية السورية وهو الحشد العسكري من جانب إيران أو من جانب جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران.

وغضت روسيا الطرف منذ تدخلها في سوريا في عام 2015 عن الهجمات الإسرائيلية. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن إسرائيل شنت نحو 200 هجوم في سوريا في العامين الماضيين.

وقال المسؤول الإسرائيلي "لكن حرية حركتنا أساسية... سيستمر جيش الدفاع الإسرائيلي في تحقيق مصالحنا الاستراتيجية".

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز