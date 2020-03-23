هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2020 02:29 ص

رام الله (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيا كان يرشق سيارات إسرائيلية بالحجارة على طريق سريع في الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن القتيل رجل عمره 32 عاما.

وقال الجيش في بيان "رصد أفراد جيش الدفاع بضعة مشتبه بهم يلقون حجارة باتجاه سيارات إسرائيلية مارة على شارع سريع وأطلقوا النار باتجاه المشتبه بهم" للحيلولة دون إصابة سيارات أخرى.

ونشر الجيش صورة تظهر سيارة تحطم زجاجها الأمامي بحجر كبير. ولم يوضح ما إذا كان قائدها أصيب.

(تغطية صحفية على صوافطة-إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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