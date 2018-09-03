الجيش: القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا لوح بسكين في الضفة الغربية
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
القدس (رويترز) - ذكرت القوات الإسرائيلية أنها قتلت بالرصاص فلسطينيا لوح بسكين قرب مستوطنة إسرائيلية يوم الاثنين.
وأكدت خدمة الاسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني مقتل الفلسطيني قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة لكنها قالت إنه ليس لديها أي تفاصيل أخرى.
وقال الجيش في بيان مقتضب "اقترب مهاجم فلسطيني من نقطة تفتيش تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية قرب كريات أربع شرقي الخليل وهو يحمل سكينا في يده. ردا على ذلك أطلقت قوات الدفاع النار باتجاهه... سقط المهاجم قتيلا".
لكن ساكنا فلسطينيا بالخليل يدعى عبد المعطي القواسمي قال إن الفلسطيني قتله مستوطن إسرائيلي "أوقف سيارته فجأة ثم أطلق النار عليه".
وأضاف القواسمي أنه سمع دوي أربعة أعيرة نارية وأن القتيل لم يكن يحمل "أي أسلحة بيضاء أو أي شيء". ولم يصب أي إسرائيلي في الواقعة.
وهذا أول فلسطيني تقتله القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ يوليو تموز عندما قُتل مهاجم فلسطيني بالرصاص بعد دخوله مستوطنة آدم إسرائيلية وقيامه بطعن ثلاثة أشخاص توفي أحدهم لاحقا متأثرا بجراحه.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز