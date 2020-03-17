هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2020 11:22 م

بغداد (رويترز) - قال الجيش العراقي في بيان إن صاروخين سقطا خارج المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد يوم الثلاثاء دون أن يسببا أي إصابات.وقال الكولونيل ميليس بي.كاجينس المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على تويتر إن "العراقيين يحققون في التفجيرات التي وقعت في بغداد".

وأضاف "حتى الساعة 11 مساء (بتوقيت بغداد)، لم تطلق صواريخ على معسكر التاجي في بغداد. ولم تحدث انفجارات في بغداد بالقرب من منشآت أمريكية/تابعة لقوات التحالف".

(تغطية صحفية أحمد رشيد - إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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