محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 06:40 م 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 18:40

بطارية من نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ بالقرب من قطاع غزة يوم 31 أكتوبر تشرين الأول 2017. تصوير: عمير كوهين - رويترز. (reuters_tickers)