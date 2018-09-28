الحرس الثوري الإيراني يطالب السعودية والإمارات باحترام "الخطوط الحمراء"
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البريجادير جنرال حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
لندن (رويترز) - طالب الحرس الثوري الإيراني السعودية والإمارات يوم الجمعة باحترام "خطوط إيران الحمراء" وإلا فعليهما تحمل العواقب.
وتتهم طهران كلا من السعودية والإمارات بتمويل خمسة مسلحين هاجموا عرضا عسكريا في جنوب غرب إيران يوم السبت الماضي مما أسفر عن مقتل 25 شخصا. وتنفي الدولتان أي دور في الهجوم.
ونقلت وكالة فارس عن البريجادير جنرال حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري "إذا تجاوزتم خطوطنا الحمراء فسنتجاوز بالتأكيد خطوطكم الحمراء. تعرفون العاصفة التي يمكن أن تثيرها الأمة الإيرانية".
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز