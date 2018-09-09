الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم على منشقين أكراد بشمال العراق
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دبي (رويترز) - نقلت وكالات أنباء إيرانية يوم الأحد عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه أطلق سبعة صواريخ على منشقين أكراد إيرانيين متمركزين في العراق مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 11 قتيلا يوم السبت.
وقال مسؤولون أكراد عراقيون إن إيران هاجمت قاعدة جماعة كردية إيرانية معارضة مسلحة في شمال العراق يوم السبت مما أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.
وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة فارس الإيرانية للأنباء "في عملية ناجحة، استهدفت الوحدة الجوية التابعة للحرس ووحدة طائرات مسيرة تابعة للجيش... اجتماعا لجماعة إجرامية ومركزا تدريبيا إرهابيا بسبعة صواريخ أرض أرض قصيرة المدى".
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
رويترز