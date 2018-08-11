الحرس الثوري الإيراني يقول إنه قتل 10 متشددين قرب الحدود مع العراق
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دبي (رويترز) - نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم السبت إنه قتل عشرة متشددين خلال الليل في عملية أمنية بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع العراق.
وقال الحرس الثوري في بيان نشرته الوكالة إن جماعة "إرهابية" كانت تنوي دخول إيران من منطقة أشنوية الحدودية لزعزعة الأمن والقيام بعمليات "تدميرية" مضيفا أن القوات الإيرانية نصبت كمينا لها وقتلت عشرة "إرهابيين" على الأقل في اشتباك عنيف.
وينشب قتال من آن لآخر مع جماعات كردية إيرانية مسلحة تتمركز في العراق وكذلك مع متشددي تنظيم الدولة الإسلامية بالقرب من الحدود الإيرانية مع العراق.
ووقع اشتباكان على الأقل بمنطقة الحدود الجبلية في يوليو تموز وقتل خلالهما ما لا يقل عن عشرة من الحرس وثلاثة متشددين.
وفي 2017 شن متشددو تنظيم الدولة الإسلامية هجمات منسقة على مبنى البرلمان الإيراني في طهران وضريح زعيم الثورة الإسلامية آية الله روح الله الخميني إلى الجنوب من العاصمة مما أسفر عن مقتل 18 شخصا.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز