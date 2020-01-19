بيروت (رويترز) - حث رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري السياسيين في البلاد يوم الأحد على تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية وذلك بعد ليلة من المصادمات العنيفة بين قوات الأمن والمحتجين.
وكتب الحريري، الذي استقال من منصبه في أكتوبر تشرين الأول تحت ضغط موجة من الاحتجاجات، على تويتر "هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية. توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية".
وأضاف "بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة... دوران في المشكلة وليس حلا".
(تغطية صحفية إلن فرنسيس وعمر فهمي - إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)