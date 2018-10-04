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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2018 09:34 م 04 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 21:34

رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يتحدث في بيروت يوم الثالث من سبتمبر ايلول 2018. تصوير: محمد عزاقير - رويترز. (reuters_tickers)