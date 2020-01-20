هذا المحتوى تم نشره يوم 20 يناير, 2020 01:26 م

سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان عقب اجتماعه مع الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا يوم 7 نوفمبر تشرين الثاني 2019. تصوير: محمد عزاقير-رويترز.

بيروت (رويترز) - قال سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان على تويتر يوم الاثنين إن لبنان بحاجة إلى "حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية".

ولم يتفق الساسة اللبنانيون على حكومة جديدة أو خطة لإنقاذ الاقتصاد منذ أن دفعت احتجاجات حاشدة الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر تشرين الأول.

وشهدت العاصمة بيروت على مدى الأيام الماضية بعضا من أسوأ أحداث العنف منذ بدء الاحتجاجات إذ أصيب 370 شخصا في اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن يوم السبت.

وقال الحريري على تويتر "حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوما فيما البلاد تتحرك نحو المجهول".

وجرى تكليف الوزير السابق حسن دياب الشهر الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بدعم من جماعة حزب الله وحلفائها، لكن لم يتم إعلان اتفاق على تشكيل حتى الآن.

وأضاف الحريري على تويتر "استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل، فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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