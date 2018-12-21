الحريري يعرب عن أمله في الانتهاء من تشكيل حكومة لبنان يوم الجمعة

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 02:51 م

بيروت (رويترز) - قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إنه يأمل أن يتم الانتهاء من تشكيل حكومة وحدة وطنية يوم الجمعة بعد أكثر من سبعة أشهر من الخلافات السياسية بشأن حقائب وزارية.

وتحدث مسؤولون لبنانيون عن اتفاق حكومي قريب لكن عليهم الإعلان عن اتفاق نهائي. وفي معرض حديثه عن تشكيل الحكومة في مؤتمر في بيروت قال الحريري "بموضوع الحكومة إن شاء الله نخلص اليوم".

وتعثرت جهود تشكيل الحكومة بسبب المطالب المتصارعة للفصائل والتيارات المتنافسة بالحصول على مقاعد في مجلس وزراء ينبغي تأليفه وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي دقيق.

ولبنان، الذي يعاني من تراكم الديون وركود الاقتصاد، في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام.

وقال الحريري إن الجميع ملتزمون بالإصلاحات مشيرا إلى أن الحكومة ستحاول خفض الدعم الذي تدفعه للطاقة بنحو 600 مليون دولار في عام 2019.

ويتحمل لبنان ثالث أعلى معدل للدين في العالم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الحريري أيضا إن جولة ثانية من عطاءات التنقيب البحري عن الطاقة من المفترض أن تبدأ في فبراير شباط أو مارس آذار.

وأضاف أن شركة بي.بي وشركات أمريكية أبدت اهتماما بهذا.

كانت الجولة الأولى من عمليات التنقيب في لبنان قد بدأت في مايو أيار بعد أن وافقت السلطات على خطة قدمها اتحاد شركات يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.

(إعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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