الحريري يقول يجب على حكومة الوفاق الوطني أن تلتزم بسياسة النأي بالنفس
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سعد الحريري يتحدث في بيروت يوم 11 أبريل نيسان 2018. تصوير: جمال السعيدي - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يوم الخميس إن حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي كلف بتشكيلها يجب أن تلتزم بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية.
وأضاف الحريري بعد تكليفه بتشكيل الحكومة "شرفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتكليفي تشكيل الحكومة بناء لاستشارات نيابية أجراها فخامته اليوم".
وأكد ضرورة "تشكيل حكومة وفاق وطني في أسرع وقت ممكن نظرا للأخطار الإقليمية المتزايدة حول بلدنا وللأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة داخليا".
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال يوم الخميس إن المشاروات لتشكيل حكومة وطنية جديدة وموسعة ستجرى يوم الاثنين.
(اعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز