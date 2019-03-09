هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2019 08:38 م

الرئيس السوداني عمر البشير يتحدث أثناء مؤتمر صحفي بعدما أدى رئيس الوزراء الجديد والنائب الأول للرئيس اليمين في قصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم يوم 2 مارس آذار 2019. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.

من خالد عبد العزيز

القاهرة (رويترز) - قال التحالف الديمقراطي للمحامين إن تسع نساء محتجات في السودان حُكم عليهن يوم السبت بالجلد عشرين جلدة والسجن شهرا للمشاركة في الاحتجاجات. جاء ذلك بعد يوم واحد من توجيه الرئيس عمر البشير بالإفراج عن جميع النساء المحتجزات لمشاركتهن في مظاهرات مناهضة للحكومة.

وأعلن البشير حالة الطوارئ الشهر الماضي مما نتج عنه سلسلة إجراءات من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد مثل تلك المحكمة الموجودة في الخرطوم والتي أدانت النساء التسع.

وقال التحالف الديمقراطي للمحامين وهو جزء من تجمع المهنيين السودانيين المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إن أكثر من 800 شخص حوكموا أمام محاكم الطوارئ.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد البشير منذ 19 ديسمبر كانون الأول. واندلعت هذه المظاهرات بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية ولكنها تحولت إلى أقوى تحد للبشير منذ توليه السلطة في انقلاب عسكري قبل 30 عاما.

كان البشير أمر يوم الجمعة وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالإفراج عن جميع النساء اللائي اعتقلن لصلتهن بالمظاهرات.

وشارك مئات في احتجاجات بالخرطوم وأم درمان في ذلك اليوم دون أن تردعهم إجراءات الطوارئ.

كما أقال البشير الحكومة المركزية وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة دون تصريح.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين لمظاهرات جديدة في أم درمان يوم الأحد.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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