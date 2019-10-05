هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2019 11:45 م

عمان (رويترز) - قالت الحكومة الأردنية في ساعة متأخرة من مساء السبت إنها توصلت لاتفاق بشأن الرواتب مع نقابة المعلمين لإنهاء إضراب بدأ قبل شهر ويمثل أطول إضراب في القطاع العام وأدى إلى تعطيل الدراسة لأكثر من 1.5 مليون طالب.

وجاء الاتفاق بعد أن أصبح الإضراب يهدد بتفاقم أزمة سياسية عندما بدأت الحكومة الأسبوع الماضي في اتخاذ خطوات قانونية ضد النقابات بعد رفضها زيادات بسيطة بالرواتب قالت إنها بمثابة "فتات" وقالت الحكومة إنها لا يمكنها تحمل منح المزيد.

ويأتي اتفاق الرواتب الذي يرفع العلاوات من 35 في المئة إلى 60 في المئة للمعلمين اعتبارا من العام المقبل بعد الوصول لطريق مسدود لأسابيع بسبب إصرار الحكومة على رفض تلبية مطلب أصلي للنقابات بزيادة الرواتب 50 في المئة قائلة إنه سيزيد الضغط المالي على الدولة المثقلة بالديون.

(تغطية إخبارية سليمان الخالدي-إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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