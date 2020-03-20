هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2020 02:57 م

شرطي يضع كمامة في عمان يوم الجمعة. تصوير: محمد حامد - رويترز.

عمان (رويترز) - قالت الحكومة الأردنية إنها ستفرض حظرا للتجول في وقت مبكر يوم السبت لمنع الناس من التحرك إلا للضرورة القصوى في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام إن الحظر في جميع أنحاء البلاد سيبدأ من الساعة 0700 بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) وحتى إشعار آخر.

وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوما طارئا يوم الثلاثاء يمنح الحكومة سلطات هائلة لا تتاح لها إلا في زمن الحرب أو الكوارث لتطبيق حظر تجول يفرضه الجيش وإجراءات أخرى.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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