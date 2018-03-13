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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 09:03 م 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 21:03

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في القدس يوم 11 مارس آذار 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء. (reuters_tickers)