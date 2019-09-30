هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2019 12:02 م

الرئيس الإيراني حسن روحاني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 24 سبتمبر ايلول 2019. تصوير رويترز.

جنيف (رويترز) - قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية يوم الاثنين إن السعودية بعثت برسائل إلى الرئيس حسن روحاني عبر زعماء دول أخرى وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء، وهي وكالة شبه رسمية، عن المتحدث علي ربيعي قوله "نقل زعماء بعض الدول رسائل من السعوديين إلى (الرئيس) حسن روحاني". وأضاف "إذا كانت السعودية تسعى حقا إلى تغيير في السلوك، فإن إيران ترحب بذلك".

ولم يقدم ربيعي أي معلومات عن محتوى الرسائل.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد حذر في مقابلة أذيعت أمس الأحد من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى أرقام خيالية إذا لم يتخذ العالم موقفا موحدا لردع إيران، لكنه قال إنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري.

وتتهم السعودية إيران بالمسؤولية عن هجوم على منشأتي نفط سعوديتين يوم 14 من سبتمبر أيلول وهو اتهام تنفيه طهران.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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