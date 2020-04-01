هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أبريل, 2020 07:56 م

الرياض (رويترز) - أصدرت الحكومة السعودية قرارا يوم الأربعاء يقصر العمل في شركات نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين في خطوة تستهدف "خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي قوله إن على الشركات الالتزام بالقرار.

(تغطية صحفية مروة رشاد - اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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