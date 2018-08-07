الحكومة السعودية تكرر رفضها "للتدخل" الكندي
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دبي (رويترز) - قال التلفزيون السعودي يوم الثلاثاء إن حكومة المملكة العربية السعودية كررت رفضها لما وصفته "بالتدخل في شؤونها الداخلية".
وكانت الرياض استدعت سفيرها لدى أوتاوا وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة البلاد بعد أن دعت كندا إلى الإفراج عن النشطاء الحقوقيين المحتجزين في السعودية.
(شارك في التغطية محمد الشريف -إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز