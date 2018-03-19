محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 06:06 م 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 18:06

قوات تركية وعناصر من الجيش السوري الحر في عفرين يوم الأحد. تصوير: خليل العشاوي - رويترز. (reuters_tickers)