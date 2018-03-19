الحكومة السورية تطالب القوات التركية بالانسحاب من عفرين
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قوات تركية وعناصر من الجيش السوري الحر في عفرين يوم الأحد. تصوير: خليل العشاوي - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - طالبت الحكومة السورية القوات التركية يوم الاثنين بالانسحاب من منطقة عفرين بعد أن انتزعت القوات التركية السيطرة على المدينة الرئيسية في المنطقة من المقاتلين الأكراد السوريين.
وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن "إعلان رئيس النظام التركي سيطرة قواته الغازية على مدينة عفرين السورية عمل غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وأضافت "سوريا تدين الاحتلال التركي لعفرين وما يقترفه من جرائم وتطالب القوات الغازية بالانسحاب فورا من الأراضي السورية التي احتلتها".
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز