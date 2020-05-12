هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2020 02:14 ص

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال مسؤول حكومي إن مجلس الوزراء الفلسطيني قرر عودة الموظفين الحكوميين لعملهم يوم الثلاثاء كالمعتاد في المحافظات الخالية من حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "اعتماد دوام كامل لموظفي مديريات الدوائر الحكومية في المحافظات غير المصابة بفيروس كورونا".

وأوضح أن الدوام يشمل "محافظات نابلس وبيت لحم وطولكرم وسلفيت وأريحا وطوباس على أن يبدأ الدوام الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر".

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنه لليوم الرابع على التوالي لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت في بيان صحفي يوم الاثنين أنه تم تسجيل 16 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت الكيلة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين استقر عند 547 .

وذكرت أن 348 حالة جديدة وضعت في الحجر المنزلي.

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة طوارئ للشهر الثالث على التوالي.

وعملت الحكومة الفلسطينية على تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وأبقت المساجد والمؤسسات التعليمية مغلقة.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة تحرير ليليان وجدي)

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