هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2020 05:19 م

امرأة فلسطينية تعمل في مصنع مطهرات في الخليل بالضفة الغربية المحتلة يوم 12 مارس آذار 2020. تصوير: موسى القواسمى - رويترز

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قررت الحكومة الفلسطينية يوم الأربعاء منع التنقل داخل مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور بعد ظهور ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مساء الثلاثاء.

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان بثه التلفزيون الرسمي "ويُطلب من أهلنا في المدن الثلاث الالتزام بالبقاء في بيوتهم من أجل حصر الحالات المصابة وعدم انتشارها".

وأضاف "يُستثنى من هذا الإجراء الكوادر الطبية والمساندة. كما يُمنع الدخول والخروج من وإلى محافظة بيت لحم".

وتابع اشتية قائلا "يجب على كل من هو قيد الحجر المنزلي عدم الخروج من بيته لأن ذلك يُعّرض أرواح الناس للخطر الكبير، ومن يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون".

وقال مسؤولو الصحة إن عدد المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية وصل إلى 44 حالة معظمها في محافظة بيت لحم.

وأوضح اشتية أن البنوك "تعمل تحت ظروف الطوارئ مع تقليص ساعات عملها في جميع المحافظات".

وقال إن حكومته أعطت "فسحة من الوقت للعمال في إسرائيل لترتيب أمورهم في المبيت بأماكن عملهم، وابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 22 آذار 2020 سوف يُمنع دخول أو خروج أيٍ من العمال إلا بعد شهر من تاريخه".

وأضاف "يُطلب من عمال المستوطنات عدم الذهاب لأماكن عملهم".

وسجلت إسرائيل زهاء ‭‭‭‭427‬‬‬‬ حالة مؤكدة بالمرض. ولم تعلن السلطات عن حالات وفاة حتى الآن.

واتخذت إسرائيل إجراءات مشددة لاحتواء الفيروس شملت إغلاق المدارس والمراكز التجارية والمطاعم ومعظم أماكن الترفيه وقصرت التجمعات على عشرة أفراد.

كذلك عملت السلطة الفلسطينية خلال الأيام الماضية بعد إعلانها حالة طوارئ لمدة شهر على تعطيل الدراسة في كل المدارس والجامعات وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة.

كما أُغلق معبر الكرامة الذي يربط الأراضي الفلسطينية بالأردن منذ الأربعاء الماضي فيما يُسمح لسكان الضفة الغربية فقط بالعودة إلى مساكنهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين أنه على أي فرد يصل إلى الضفة قادما من الأردن عزل نفسه 14 يوما.

(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير محمد محمدين)

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