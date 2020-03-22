هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2020 01:19 م

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه خلال مقابلة مع رويترز في رام الله يوم 27 يونيو حزيران 2019. تصوير: رنين صوافطة - رويترز.

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - أمرت الحكومة الفلسطينية يوم الأحد سكان الضفة الغربية المحتلة بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء محمد أشتيه القرار عبر التلفزيون وقال "يُمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الإلزامي وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم (2000 بتوقيت جرينتش) ... ويُستثنى من هذا القرار المرافق الصحية والعاملين فيها، على أن يبرز بطاقته الشخصية، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة".

(تغطية صحفية علي صوافطة ونضال المغربي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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