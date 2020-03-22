رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - أمرت الحكومة الفلسطينية يوم الأحد سكان الضفة الغربية المحتلة بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأعلن رئيس الوزراء محمد أشتيه القرار عبر التلفزيون وقال "يُمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الإلزامي وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم (2000 بتوقيت جرينتش) ... ويُستثنى من هذا القرار المرافق الصحية والعاملين فيها، على أن يبرز بطاقته الشخصية، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة".
(تغطية صحفية علي صوافطة ونضال المغربي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)