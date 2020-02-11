هذا المحتوى تم نشره يوم 11 فبراير, 2020 06:25 م

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يلقي بيان حكومته أمام البرلمان في جلسة تصويت لنيل الثقة في بيروت يوم الثلاثاء. تصوير: محمد عزاقير-رويترز.

بيروت (رويترز) - فاز مجلس الوزراء اللبناني الجديد في تصويت على الثقة أجراه مجلس النواب يوم الثلاثاء بعدما قدم خطة انقاذ مالي للتغلب على أزمة مالية حادة.

ومتحدثا قبيل التصويت، قال رئيس الوزراء حسان دياب إن حكومته تعطي أولوية "للحفاظ على المال العام والموجودات من العملات الأجنبية وأموال المودعين لاسيما في المصرف المركزي من أجل خدمة الناس من المواد الغذائية والطبية والقمح والمحروقات وقد أبلغنا حاكم مصرف لبنان بهذه الثوابت".

وأضاف أن الحكومة تدرس كل الخيارات للتعامل مع السندات الدولية المستحقة السداد هذا العام.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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