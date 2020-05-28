هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2020 08:13 م

تونس (رويترز) - قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا يوم الخميس إن عائلة مهرب مهاجرين قتلت 30 مهاجرا انتقاما لمقتله.

وذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في بيان أن 26 مهاجرا من بنجلادش وأربعة مهاجرين أفارقة قُتلوا في مدينة مزدة، مضيفة أن 11 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى في الزنتان.

وتعد ليبيا منذ فترة طويلة وجهة للمهاجرين الذين يجذبهم اقتصادها القائم على النفط وموقعها الذي يجعلها نقطة عبور مهمة للراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وقالت صفاء مسيهلي المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن المنظمة علمت بالمأساة وتتابعها للحصول على المزيد من التفاصيل وتقديم المساعدة للناجين.

(تغطية صحفية انجوس مكدوال - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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