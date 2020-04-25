هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أبريل, 2020 01:11 ص

عدن (رويترز) - أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي باليمن ،الذي تدعمه دولة الإمارات العربية، إقامة إدارة ذاتية في المناطق الواقعة تحت سيطرته في خطوة وصفتها الحكومة المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية بأن لها تبعات كارثية وذلك طبقا لبيانات أعلنها الطرفان في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وقالت زارة الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا على تويتر إن "إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بما اسماه إدارة الجنوب ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض.

"ويتحمل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".

وتم التوصل لاتفاق لإنهاء الصراع على السلطة في الجنوب في الرياض في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي. ويقضي الاتفاق بانضمام المجلس الانتقالي الجنوبي وجنوبيين آخرين إلى حكومة وطنية جديدة ووضع كل القوات تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

(تغطية صحفية محمد الغباري ومحمد مخشف -إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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