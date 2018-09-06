الحكومة: ليبيا ستعاود فتح مطار طرابلس يوم الجمعة
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منظر عام لمطار طرابلس في ليبيا في صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
طرابلس (رويترز) - ذكرت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ومقرها طرابلس أنها ستعاود فتح المطار الوحيد الذي لا يزال يعمل في العاصمة يوم الجمعة، وذلك بعد أسبوع من إغلاقه بسبب القتال بين الجماعات المتنافسة.
وتوسطت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء في وقف لإطلاق النار بغية إنهاء القتال الذي استمر أكثر من أسبوع في طرابلس وأودى بحياة ما يربو على 60 شخصا.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز