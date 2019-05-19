هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2019 08:44 م

مقاتلون من الحوثيين في محافظة الحديدة في صورة بتاريخ 11 مايو ايار 2019. تصوير: عبد الجبار زياد - رويترز.

القاهرة (رويترز) - نقلت وكالة سبأ للأنباء عن مصدر عسكري بحركة الحوثيين قوله يوم الأحد إن استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي كان بداية لعمليات عسكرية ضد 300 هدف حيوي وعسكري.

وقالت الوكالة، التي يديرها الحوثيون، نقلا عن المصدر إن الأهداف تشمل مقرات ومنشآت عسكرية في الإمارات والسعودية إضافة إلى قواعد تابعة لهما في اليمن.

وقالت السعودية إن طائرات مسيرة ملغومة أصابت محطتين لضخ النفط يوم الثلاثاء الماضي بعد أن أعلن تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون في وقت سابق أن الجماعة شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة على منشآت سعودية.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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